Slovo Petre Majdič

LJUBLJANA – Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije (SZS) se je zbral na 52. seji in se med drugim seznanil z odstopom podpredsednice zveze Petre Majdič. Finančno stanje in vse podrobnosti v zvezi s poslovanjem pa bodo pripravljeni do skupščine SZS, ki bo sklicana za konec junija, so sporočili z zveze. Majdičeva je predsednika SZS Enza Smrekarja obvestila, da zaradi osebnih razlogov vrača mandat. Najboljša slovenska smučarska tekačica vseh časov se je odločila, da naslednje leto nameni družinskim obveznostim.

Prednost družini

Kot so sporočili s SZS, bo Majdičeva v prihodnje s SZS še sodelovala, in sicer pri projektu usposabljanja tekmovalcev na različnih področjih in pri pripravi na čas po končani vrhunski športni karieri. »Petri želimo v prihodnje veliko lepih trenutkov z družino in se veselimo nadaljnjih projektov. Vsekakor pa se ji za opravljeno delo iskreno zahvaljujemo, saj je s svojo vztrajnostjo in športno karizmo pripomogla k razvoju SZS,« je povedal predsednik SZS Smrekar.

Izvršilni odbor (IO) se je sicer seznanil še z nerevidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2016. »Ustvarjeno je bilo za 12.088 evrov prihodkov in 12.476 evrov odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 387.000 evrov,« so pojasnili pri SZS. IO je seznanil tudi s poslovanjem v obdobju od 1. maja 2016 do 31. marca 2017. »Ustvarjeno je bilo za 10.254 evrov prihodkov in 9960 evrov odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 361.000 evrov,« so še zapisali pri krovni smučarski zvezi.