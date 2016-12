Slovenska olimpijka povila deklico

LJUBLJANA – Smučarska zveza Slovenije (SZS) je sporočila, da je danes, na svoj rojstni dan, slovenska šampionka v smučarskem teku in podpredsednica SZS Petra Majdič drugič postala mamica. Obe s hčerko sta zdravi in se počutita odlično. Ob tej priložnosti SZS in vsi njeni tekmovalci, trenerji in sodelavci Majdičevi čestitajo in družini želijo veliko lepih trenutkov.

Nekdanja vrhunska smučarska tekačica Majdičeva, ki je na olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru osvojila bronasto kolajno v sprintu, je mamica prvič postala 15. marca 2015, ko je prav tako povila deklico.