Slovenska čistka na področju dopinga

V športu bomo v tem letu priča pravi čistki na področju dopinga. Ta je v Sloveniji še vedno zelo zaščiten in premalo razkrinkan, zato bodo nekateri dogodki odločilno oblikovali in spremenili mišljenje vodilnih na pristojnih zvezah. Začela se bo menjavati zastarela zakonodaja in porazi bodo odlična motivacija za naslednje zmage. Slovenci smo narejeni iz plemenite, drage kovine, ki nas bo osrečila tudi na prihajajočih olimpijskih igrah. Medalje bodo težko prigarane, a najboljše opozorilo fatalnim napakam vplivnih mož. Ti raje polnijo svoje malhe, namesto da bi spodbujali naše junake z zagotavljanjem večje eksistencialne varnosti, ne le s pohvalami. Olimpijsko leto bo idealna priložnost, da se požene kolesje nove, bolj transparentne in podporne miselnosti.

