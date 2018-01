Slovenija v Pjongčang brez vodje odprave?

LJUBLJANA – Na današnji predstavitvi slovenske reprezentance za bližnje zimske olimpijske igre v južnokorejskem Pjongčangu v Ljubljani je manjkal vodja slovenske odprave in direktor Smučarske zveze Slovenije (SZS) Franci Petek. Ta ima poškodovano koleno, pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) pa upajo, da bo Petek vendarle lahko potoval v Južno Korejo. Po neuradnih podatkih si je nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih (Val di Fiemme 1991) in nosilec zastave na odprtju ob premiernem nastopu samostojne slovenske ekipe na olimpijskih igrah v zgodovini (Albertville 1992) pri športnih dejavnostih konec tedna poškodoval koleno.

Petek zdravstvenega stanja in okrevanja sam ni želel komentirati. V primeru, da na igre ne bi mogel odpotovati, ga bo v vlogi vodje odprave zamenjal generalni sekretar OKS Blaž Perko, vendar so pri OKS optimistični, da to ne bo potrebno.