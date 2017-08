Slovenci »razbili« Poljake

KRAKOV – Slovenska rokometna reprezentanca se v Krakovu na Poljskem meri z domačini. Tekma, ki bo odločila o tem, kdo bo nastopil v četrtfinalu, se odvija pred polno dvorano, v kateri je kar 15 tisoč gledalcev.

Slovenci so prvi niz dobili s 25 : 21. Odločno so začeli tudi drugi niz, v katerem so takoj povedli za štiri točke, temu pa je nato sledilo izenačenje na 15 : 15. A slovenski fantje so stvari kmalu postavili na svoje mesto, povedli in osvojili še drugi niz.

V tretjem nizu so gledalci nekaj trenutkov trepetali, a pravih razlogov za skrbi ni bilo. Slovencem je usplo močno povesti (21 : 14) in na koncu osvojiti niz s 25 : 19.

Slovenci se bodo v obračunu za polfinale znova pomerili z Rusi.