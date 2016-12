Simbol Ljubljane umira na obroke

Ljubljanski študenti, tisti, ki so se aktivno ukvarjali s košarko, so se leta 1950 odcepili od Fizkulturnega društva Enotnost in ustanovili najprej Akademski športni klub Olimpija ter malo pozneje Akademski odbojkarski klub Olimpija. To je bil zametek današnje Akademske športne zveze Olimpija (AŠZO). Pet let pozneje so takratni študenti logično razmišljali, da se morajo – zaradi utesnjenosti v nekem njim tujem (sovjetskem) športnem modelu in zaradi ambicij po rasti tekmovalnih rezultatov – povezati v višjo stopnjo organiziranosti: danes bi rekli evropsko naravnano, čeprav so vsaj glede košarke svoje vzore aškovci iskali čez lužo v Ameriki. Seveda so jih pri tem krepko podpirali močni možje tistega časa, ljubitelji športa, kajpak, in zagotovo tudi žegnom partije. Januarja 1955 je prvi predsednik AŠZO postal pravnik, univerzitetni profesor in pozneje akademik prof. dr. Stojan Pretnar. Leta 1960 ga je zamenjal nekdanji atlet in partizanski narodni heroj Bojan Polak - Stjenka, predsednik je bil dve leti, za njim pa se je na čelo društva prvič v zgodovini postavil gospodarstvenik, in sicer generalni direktor Emone, trgovec par excellence in velik prijatelj športa Franc Nebec. Današnji župan Ljubljane Zoran Janković je bil nekoč, ko je bil direktor Mercatorja, njegov dobri naslednik, roko na srce, ljubljanskemu športu pomaga tudi danes kot župan.



Bolj grenko je v Boljkovi sobi med imenitnimi malimi skulpturami, grafikami in veliko tapiserijo, ki jih je pred mnogo leti Hali Tivoli, kjer domuje tudi društvo Olimpija, podaril slovenski kipar in slikar Janez Boljka (okrogla tri leta je, odkar je za vedno odšel od nas), izzvenelo prednovoletno srečanje častnega sveta Akademske zveze športnih društev Olimpija, ki ga vodi trajnožareči športni funkcionar in eden redkih mecenov v sodobnem slovenskem športu, če ne edini, ki dajejo za šport iz svojega žepa – podjetnik in solastnik Medexa Aleš Mižigoj. Če je komu mar za usodo ljubljanskega športa, ki ga simbolizirajo prav Olimpija in njeni paradni konji, nogometni klub (rešila sta ga prišleka z juga nekdanje skupne države, najprej Izet Rastoder in za njim Milan Mandarić), pa košarkarski in hokejski, ki toneta vedno globlje, so to Mižigoj, Janko Popovič in še mnogo članov častnega sveta, vseh se ne da našteti, menda jih je več deset, večina nekdanjih Olimpijinih vrhunskih športnikov in funkcionarjev, med njimi košarkar Ivo Daneu, atletinji Brigita Bukovec in Alenka Bikar, strelec Rajmond Debevec, nogometaša Brane Oblak in Srečko Katanec...



Pomembni so tudi nekateri nečlani, denimo direktorica Šport Ljubljana Tanja Polajnar, nekdanja odlična rokometašica, in njena desna roka Drago Banović, ki ju podpira (in s tem tudi Olimpijo) njun šef – župan Zoki. Mestna občina Ljubljana (MOL) je namreč lastnica Športa Ljubljana, ki upravlja skoraj vse športne objekte glavnega mesta, seveda tudi Halo, kjer domujejo Olimpijini športniki.



Največji slovenski športni kolektiv je lani dopolnil 60 let. Pod njegovo streho tako ali drugače vedri več kot 35 klubov in društev, ki v vseh mogočih športnih panogah združujejo okoli 5000 športnic in športnikov. Tudi zato je simbol ljubljanskega in slovenskega športa. Toda Olimpiji ne kaže dobro. Umiranje na obroke, hiranje njenih elitnih enot, kot so košarkarski, hokejski, atletski klub Olimpija, da smučarskega, plavalnega, težkoatletskega in drugih ne omenjam, je neizpodbitna diagnoza. Prisotna je tudi kriza vodenja. Med Boljkovimi skulpturami je bilo slišati, da slovenski hokej še nikdar v vsej njegovi zgodovini ni bil tako visoko na reprezentančni ravni (že več let so risi najboljša slovenska športna ekipa) in nikdar tako nizko, kar zadeva klube. Če so Jesenice, gnezdo Kopitarja, Tičarja, Jegliča, Saboliča in podobnih, že zgrmele v prepad, Olimpija, druga zibelka talentov, že več let hodi po robu brezna, naj se sin zgoraj omenjenega Janka Popoviča Marko kot predsednik hokejskega kluba še tako trudi. Zato obupen poziv Aleša Mižigoja in druščine iz Olimpije, tudi ministrici za šport Maji Makovec Brenčič, naj država pomaga društvu. Tako bo pomagala, da bo lažje zadihal tudi slovenski šport. Ni namreč vse v objektih, kisik potrebujejo zlasti tisti, ki so glavni akterji in zaradi katerih hodijo ljudje na stadione, v športne dvorane in tudi ob skakalnice in snežne strmine Pohorja in Vitranca – športniki.

Društvo Oktogon s sedežem v Hali



O obstoju družb, društev in združenj na Slovenskem pričajo že zapisi iz 14. stoletja. Pozneje so se razvile cehovske organizacije kot posebna združenja rokodelcev v mestih in trgih. Leta 1932 je bilo v Dravski banovini registriranih 5626 društev, 1938. že 8211, 1941. pa 11.701. V Sloveniji danes deluje ogromno društev, vsako leto se jim pridružijo nova, ta hip jih je pri nas zagotovo več deset tisoč, natančno se tega ne da ugotoviti, saj nekatera ugašajo. Kajpak so različna, različno je tudi članstvo. Tako so 1994. Miklavž Sever, dolgoletni direktor Hale Tivoli oziroma širše zavoda, ki se danes imenuje Šport, in še sedem mož, tako ali drugače vezanih za kultno dvorano v Tivoliju in šport, Drago Banović, Srečo Ivanič, Branko Koban, Tomaž Lenič, Marjan Novinec, Janko Popovič in Mitko Ribičič, ustanovili društvo Oktogen – za takšno ime so se odločili, ker jih je bilo prvopristopnikov osem. Vsako leto organizirajo teniške turnirje, včasih jim je uspelo celo tri na leto, in se družijo. Ko je večina odšla k novemu delodajalcu Spizu, natančneje v pokoj, pa so klubsko delovanje razširili tudi na dvakrattedensko druženje v njim ljubi Hali, v njenem letnem bifeju, kjer jim je vrli član Bane (Banović) uredil celo poseben kotiček, za catering pa drugi član Katka (Katanič). Kajpak je v burnih debatah med temami tudi šport, s poudarkom na ljubljanskem, mnogi ga poznajo odlično. Članstvo Oktogona se je v več kot dveh desetletjih precej razširilo, prav gotovo bodo prihodnje leto znali proslaviti dve 80-letnici. Leto 1937 se je namreč pisalo, ko sta na svet prišla Mariborčan Ivo Daneu in Ljubljančan Miklavž Sever. Prijateljujeta od leta 1955, oba pa v srcu nosita Olimpijo in Halo.