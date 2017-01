Silvestrovanje dinastije Prevc: načrti so šli po zlu

Skakalne tekme novoletne turneje so v polnem zamahu. Dinastija Prevc je pripravljena, prav tako drugi smučarski skakalci, in čeprav v skokih med našimi mladimi in malce starejšimi upi še vedno dominira Domen Prevc, Slovenija upa, da bo najstarejši med brati, Peter, pokazal, da je še vedno najboljši. Leto 2017 se je za skakalce začelo v avstrijskem Garmisch-Partenkirchnu, Domen pa je ob tem za spletno stran SloSki povedal, da v leto 2017 ni vstopil tako, kot bi si želel, in da so se pri njem pojavile stare napake.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.