Si bo Goran Dragić premislil?

JASNO IN GLASNO

LJUBLJANA – Več kot dve tretjine vprašanih, to je 69 odstotkov, je prepričanih, da naš košarkarski as Goran Dragić ne bo več zaigral za slovensko reprezentanco in da je bilo slovo dokončno, medtem ko jih 31 odstotkov meni, da se bo vrnil v četico pogumnih mož, ki bodo na parketu predstavljali našo državo.

V anketi na naši spletni strani je bil oddan 901 glas.