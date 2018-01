Severna Koreja odpovedala skupno olimpijsko predstavo z južno sosedo

PJONGJANG – Severna Koreja je odpovedala za nedeljo napovedano skupno predstavo z južno sosedo, ki naj bi jo pred bližajočimi se zimskimi olimpijskimi igrami izvedli v severnokorejskem gorskem letovišču Kumgang, so danes sporočili iz Seula. Predstava v Kumgangu naj bi bila ob siceršnjem zbliževanju pred olimpijado dodaten dokaz hitre otoplitve odnosov med obema sosedama, med katerima sicer vlada velika napetost zaradi severnokorejskega jedrskega programa.

Odpovedi botrovali kritični komentarji v medijih

Vendar je južnokorejsko ministrstvo za združitev danes sporočilo, da ima to zbliževanje očitno omejen doseg in da so prireditev odpovedali. Za to odpoved so se v Pjongjangu menda odločili zaradi kritičnih komentarjev v južnokorejskih medijih, ki da žalijo iskrena prizadevanja Severne Koreje za sodelovanje na olimpijskih igrah. Južnokorejski tisk je namreč precej polemiziral, da se Severna Koreja pripravlja na praznovanje 70. obletnice ustanovitve svoje vojske, ki bo potekala 8. februarja, dan pred odprtjem olimpijskih iger. Pri tem naj bi v Pjongjangu izvedli tudi veliko vojaško parado, na kateri naj bi predstavili svojo vojaško moč.

Severna Koreja naj bi sicer na zimske olimpijske igre v Pjongčang poslala 22 športnikov, ki bodo tekmovali v petih disciplinah. Športniki obeh držav naj bi nastopili pod skupno enotno zastavo. Severnokorejski športniki bodo na zimskih olimpijskih igrah sodelovali v hokeju, umetnostnem drsanju, hitrostnem drsanju na kratke proge, alpskem smučanju in teku na smučeh.