Severna Koreja gre na zimske olimpijske igre

SEUL – Po več mesecih naraščajočih napetosti so se danes na prvih uradnih pogovorih na visoki ravni po več kot dveh letih sestali predstavniki Južne Koreje in Severne Koreje. Državi sta v skupni izjavi sporočili, da bo Severna Koreja poslala športnike na zimske olimpijske igre, ki bodo prihodnji mesec v južnokorejskem Pjongčangu. Poleg športnikov se bodo velikega športnega dogodka udeležili tudi visoka delegacija Pjongjanga, skupina navijačev, umetniki in ekipa tekvonda, so sporočili v skupni izjavi. Seul je predlagal, da bi na odprtju športniki obeh Korej hodili skupaj. Prav tako je pripravljen začasno odpraviti sankcije, da bi omogočili obisk Severnokorejcev.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je pozdravil odločitev Pjongjanga o sodelovanju na olimpijskih igrah in jo označil za velik korak v smeri olimpijskega duha. Do zdaj sta se za olimpijske igre sicer kvalificirala le dva severnokorejska umetnostna drsalca.