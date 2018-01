Serena je med porodom skoraj umrla

Njeno življenje je dokaz sposobnosti človeškega telesa. A vendar je Sereno Williams, ki ima že 23 naslovov za grand slam, telo izdalo v najpomembnejšem trenutku. Že zavidljivo lahki nosečnosti je namreč sledila grozljivka poroda, v kateri bi lahko življenje izgubili mati in hčerka.

Prvega septembra so se teniški megazvezdnici z rojstvom prvorojenke Alexis Olympie izpolnile sanje. A med porodom se je dekličin srčni utrip nevarno upočasnil, potreben je bil urgentni carski rez. Očka Alexis je malčici prerezal popkovino, in ko so jo vendar položili mamici na prsi, je Sereno prevzel občutek popolne sreče. »In nato je šlo vse narobe,« se spominja tenisačica.



Prve ure po prihodu hčerke je bilo še vse v redu, naslednji dan, med okrevanjem, pa je športnici nenadoma začelo zmanjkovati zraka. Pljučna embolija! To ji je nemudoma šinilo v misli – pač glede na njeno zgodovino krvnih strdkov in dejstvo, da zaradi operacije ni dobila običajnega odmerka antikoagulantov. A zdravniške sestre ni poklicala, saj je vedela, da bi njena mama, ki ji je delala družbo, takoj zagnala paniko. Raje je sestro poiskala, ji razložila, da takoj potrebuje računalniško tomografijo (CT) in zdravilo za redčenje krvi, a so ji namesto tega raje naredili ultrazvok maternice.



»Kaj, za vraga, delate! Potrebujem slikanje in heparin!« je v nejeveri, da so pripeljali napačno zdravniško opremo, dejala zdravniški ekipi, ki pa jo je poslušala šele, ko ultrazvok ni pokazal ničesar. Ter je računalniška tomografija po Sereninih pričakovanjih razkrila več manjših strdkov v pljučih. Čeprav so ji nato dali prepotrebno zdravilo za redčenje krvi, je bil to šele prvi del njene poporodne drame. Pljučna embolija je namreč povzročila močne napade kašlja, zaradi teh pa so ji popokali šivi carskega reza. Vnovič je pristala v operacijski sobi, kar se je izkazalo za srečo, saj se ji je zaradi heparina, ki naj bi ji rešil življenje, v trebušni votlini začela kopičiti kri.

Ničkoliko-krat sem se skoraj zlomila.

Zaradi zapletov je šest dni preležala v bolnišnici. A tudi ko se je končno lahko vrnila v udobje doma, se je je še kar držala smola. Nočna sestra, ki naj bi športničinemu možu, no, tedaj še zaročencu, pomagala z dojenčico in morda malce tudi s Sereno, ki je bila nato še nadaljnjih šest tednov priklenjena na posteljo, se ni prikazala, da je vse padlo na Alexisova ramena. »Ni me motilo menjanje pleničk, to sem delal z veseljem. A ob vsem, kar je preživljala Serena, mi je bilo grozno pri srcu, da nisem mogel bolj pomagati. Pomislite – ima eno najmogočnejših teles, a je postala njegova ujetnica!«

Materinstvo je čudovito, toda »zakaj nihče ne govori tudi o tistih groznih trenutkih! O pritisku, ki ga čutiš, in nemoči, ko dojenček joka. Ničkolikokrat sem se skoraj zlomila. Ali se ujezila, nato sta sledili žalost in še krivda, kako sem sploh lahko bila jezna na najbolj čudovito punčko na svetu. Nemogoč vrtiljak vseh čustev!« se je o prvih tednih razgovorila Serena, ki jo je čakala še ena starševska preizkušnja. Tik pred božičem. »Dobivanje prvih zob je hudič! Alexis običajno ne joka, a zobki so jo grozno pestili. Poizkusila sem z vsem, od mrzlih obkladkov in žvečenja do homeopatske vode, a zaleglo ni nič. Lomilo se mi je srce, da nisem mogla in znala pomagati.«