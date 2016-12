Saša Dončić bo zibal

Saša Dončić, nekdanji košarkar in oče nadvse uspešnega mladega košarkarja Luke Dončića, bo kmalu spet postal oče. Pri 42 letih pričakuje otroka z dolgoletno srčno izbranko Nikolino Dragičević, temnolaso lepotico iz Bele krajine. Bodoča mamica se počuti in je tudi videti odlično. Otrok naj bi ju razveselil marca, kljub visoki nosečnosti pa je Nikolina še vedno polna delovnega zagona, saj smo jo pred dnevi opazili na dogodku v enem od ljubljanskih nakupovalnih središč, kjer je skupaj s sestrično in direktorico Zvezdano Radulović predstavila mlado in uspešno podjetje Better Lifestyle, ki povezuje kakovostno domačo ponudbo s tujci in diplomatskimi predstavniki, ki delajo in živijo v naši prestolnici. Podjetnici sta kar sijali, bodoča mamica pa je pravi dokaz za to, da so lahko tudi ženske v visoki nosečnosti videti odlično in v formi. Bodočim staršem iz srca čestitamo tudi v redakciji.

