Rossijev konec? Po operaciji pravi to ...

ANCONA – Valentino Rossi (38) bo po četrtkovi poškodbi in zlomu noge prisilno počival po predvidevanjih zdravnikov, ki so ga že uspešno operirali, vsaj 40 dni. Rossi je v četrtek zvečer padel z motorjem za enduro, s katerim je treniral v bližini svojega doma v Tavullii. Takoj so ga prepeljali v lokalno bolnišnico, njegova ekipa Yamaha pa je kmalu potrdila poškodbe in njihovo resnost. »Valentino Rossi ima dvojni zlom golenice in piščali z izpahom desne noge,« so sinoči sporočili iz japonske ekipe. Rossija so operirali v bolnišnici v Anconi, mesto zloma so utrdili s kovinsko ploščico. »Operacija je potekala v redu. Ko sem se zbudil, sem se počutil dobro. Rad bi se zahvalil vsem v bolnišnici, ki so mi pomagali, še posebej pa doktorju Pascarelli za opravljeno operacijo,« so na uradni spletni strani tekmovanja motogp.com povzeli prvi odziv Rossija. »Žal mi je za nezgodo. Zdaj si želim le čim prej priti nazaj na motor, naredil pa bom vse, da se bo to hitro uresničilo.«

V samem vrhu

Rossi ima devet naslovov svetovnega prvaka, od tega sedem v kraljevski kategoriji motoGP. Letos je bil do poškodbe med kandidati za vrh, trenutno je po 12 dirkah od skupno 18 na četrtem mestu SP. Ker bo počival približno 40 dni, bo izpustil najmanj dirki v San Marinu in Španiji, morda pa se bo lahko že vrnil na Japonskem, kjer bo dirka 15. oktobra. »Veliko bo odvisno od njega, a mislim, da na manj kot 40 dni okrevanja ne bo mogel skrajšati. Je pa že rekel, da se želi vrniti takoj, ko bo mogoče,« je o odločenosti svojega pacienta dejal zdravnik Raffaele Pascarella.