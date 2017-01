Robert Kranjec, Špela in Pika s karaokami v novo leto

Čeprav je moral smučarski skakalec Robert Kranjec zaradi poškodbe in operacije kolena izpustiti letošnjo sezono, je bil v prazničnih dneh srečen kot že dolgo ne. Božič je namreč preživel v objemu hčerke Pike in žene Špele, na silvestrovo pa se je simpatična družinica odpravila na Rakitno. Na praznovanju zadnjega dne v letu 2016 so se namreč pridružili zakoncema Alenki in Kamenku Kesar ter njunim otrokom iz prejšnjih zakonov Neli, Lini, Tari in Ianu. Otroškega smeha ni manjkalo, prav tako ne petja, saj se je zbrana druščina dodobra nasmejala in zabavala ob karaokah, možgane so razmigali ob igranju taroka, silvestrska pojedina pa je bila zdrava in slastna. Staro in mlado se je mastilo z brancinom v soli, na koncu pa so še nazdravili in si zaželeli leto, polno zdravja, sreče in novih uspehov.