Razkrita skrivnost uspeha? Ilka je zaljubljena

Po velikem uspehu Ilke Šuhec, ki v svetovnem pokalu zdaj nadaljuje boj za več malih globusov, je o njej spregovoril tudi njen trener Gregor Koštomaj.

V intervjuju za Delo je povedal, da je Ilka značajsko vsekakor malo posebna, a je zato tudi tako uspešna. »Ko človeka sprejme in mu pusti blizu, z njo ni težko delati. Je predana svojemu delu, obenem pa tudi krhka in čustvena, zmes pridevnikov, ki jih lahko damo dekletu, ki ima predvsem močno voljo. Ima pa še eno vrlino, ki jo dandanes pogrešamo pri mnogih smučarjih in smučarkah – zaljubljena je v smučanje,« je pojasnil. Po njegovih besedah namreč izredno rada smuča, v tem športu zadovoljuje svoje želje in potrebe.

Odgovoril pa je tudi na vprašanje, zakaj lani ni bila videti tako sproščena, kot je letos. Dejal je, da so se lani manj smejali, Ilka pa je delovala bolj zategnjeno in neodločno. »Ko sem jo lani gledal, kako neodločno smuča, sem si rekel, da jo moram pripeljati na zmagovalni oder,« je dodal. Ilka letos tudi drugače stoji na smučeh in ni več odvisna od dobrega dneva ali sreče, kar je dodaten plus njeni samozavesti – in tako lahko zmaga tudi, kadar si privošči kakšno napako.