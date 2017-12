Pripravljena na smrt: po praznikih ji bodo vbrizgali strup

BRUSELJ – Pred belgijsko paraolimpijsko prvakinjo Marieke Vervoort so zadnji dnevi življenja. Belgijka se je pred osmimi leti odločila za evtanazijo, ki jo belgijski zakon dovoljuje, za angleški Telegraf je dejala, da je pripravljena na smrt. Praznike bo še preživela doma v Bruslju, po novem letu pa naj bi ji v tamkajšnji bolnišnici vbrizgali smrtonosno injekcijo. »Ne morem se več mučiti, depresija je vse močnejša. Nikoli nisem bila v takem stanju, stalno jokam. Če obstaja bog, ni dober. Nočem več trpeti,« je dejala Vervoortova ter dodala, da ji že močno peša vid, da ne more ne spati ne jesti in da je ves čas v velikih bolečinah.

Paralizirana Vervoortova je na paraolimpijskih igrah, nastop v Riu je bil njena zadnja velika želja, v hitrostni vožnji z vozički osvojila štiri kolajne, prvakinja je postala v Londonu leta 2012. Njena zgodba, o kateri je napisala tudi knjigo, je inspiracija za mnoge športnike, to je priznal tudi belgijski nogometaš Kevin De Bruyne.

Kot otrok je igrala košarko in se ukvarjala s triatlonom in potapljanjem. Nato pa je nenadoma zbolela, kmalu zatem ni več mogla hoditi. Do paralize je prišlo zaradi deformacije v delu med petim in šestim vratnim vretencem.