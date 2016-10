Preteči maraton v dveh urah?

LJUBLJANA – Na zadnjem berlinskem maratonu pred osmimi dnevi je bil resno ogrožen svetovni rekord v maratonu, ki ga je 28. septembra 2014 v glavnem mestu Nemčije postavil Kenijec Dennis Kimetto (2:02:57). Etiopijec Kenenisa Bekele je nedavno ta rekord zgrešil za pičlih šest sekund, zagotovo pa bo v prihodnje še poskusil preseči aktualno rekordno znamko. Da bi prebil magično mejo, torej, da bi progo, dolgo 42 kilometrov in 195 metrov, pretekel prej kot v dveh urah, v tem trenutku spada morda že na mejo znanstvene fantastike.



Dve uri – Maratonski čas na meji mogočega je naslov knjige britanskega novinarja Eda Caesarja, ki se je poglobil v svet elitnih svetovnih maratoncev. Napisal je zgodbo o njihovih osebnostih in njihovem težkem življenju, obenem pa prikazal znanstvene vidike, fiziološke in psihološke dejavnike, ki spremljajo vrhunski maraton. Tudi Caesar se prikloni najsodobnejši obravnavi kultne tekaške discipline kot najbolj demokratični tekmi, v kateri lahko vsak posameznik preizkuša meje zmogljivosti. Najbolj izzivalno pa je vprašanje, kdaj bo nov svetovni rekord v maratonu znašal 1:59:59 ali še manj.



»Veliko se govori okrog tega dosežka. Mislim, da mora preteči še kar nekaj časa, da bi bila dosežena ta znamka. Tu bi rad postregel s primerjavo o popravi zadnjih rekordov. Leta 1998 je v Berlinu padel svetovni rekord, postavil ga je Brazilec Ronaldo da Costa, ki je tekel 2 uri 6 minut in 5 sekund, sam pa sem takrat prvič izboljšal državni rekord na 2 uri in 13 minut ter dosegel za berlinski maraton odlično enajsto mesto. Torej od takrat je minilo kar osemnajst let in časovni napredek rekorda je tri minute. Torej, če hoče kdo teči pod dve uri, mora pridobiti dodatne tri minute. Do te ekstremne znamke veliko pomeni prav vsaka sekunda in jo je toliko težje pridobiti. Ne verjamem, da bi se to lahko zgodilo kmalu, morda bo treba počakati še kakšnih deset let do takšnega svetovnega rekorda. Prav tako bo treba počakati še na atlete, ki bodo izboljšali rekorde na 5000, 10.000 metrov in v malem maratonu. Ti bi lahko potem nekoč presegli tudi mejo dveh ur v maratonu. Od trenutnih na sceni lahko aktualni rekord izboljšata Kenenisa Bekele in Britanec somalijskega rodu Mo Farah. Onadva se lahko približata meji dveh ur, mislim pa, da je še ne moreta preseči,« meni Roman Kejžar, slovenski rekorder v maratonu s časom 2:11:50 iz leta 2000.

