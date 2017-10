Preprečili napad pred tekmo

PARIZ – Francoska policija je preprečila bombni napad, potem ko je v bližini stadiona nogometnega kluba Paris Saint-Germain našla eksplozivno napravo. Ta je bila sestavljena iz štirih plinskih jeklenk. Posredovali so le nekaj ur pred začetkom ligaške tekme, ki si jo je ogledalo skoraj 50.000 ljudi. Jeklenke so bile povezane z mobilnim telefonom, ki bi lahko napravo sprožil.

»Bomba je bila namočena v bencin in funkcionalna,« je sporočil neimenovani vir blizu policije. In še: »V soboto nekaj pred pol peto zjutraj je policijo poklical domačin in povedal, da je opazil nekaj nenavadnega. Aretirali so pet ljudi, med njimi znanega islamskega skrajneža.«

Pozneje je francoski notranji minister Gerard Collomb namignil, da se je osumljencu s pomočjo pajdaša uspelo otresti agenta, ki mu je sledil. Vsi aretirani so v priporu, njihovih imen še niso razkrili. Bombo so strokovnjaki razstavili, bližnje prebivalce pa evakuirali. Akcijo so razkrili šele včeraj, pred tem pa izvedli še vrsto racij v predmestjih Pariza.

Spomnimo, da je Islamska država v preteklosti že napadala stadione v Parizu. Novembra so se trije samomorilci razstrelili pred stadionom Stade de France, kje je potekala prijateljska tekma med Francijo in Nemčijo. Dva moška sta se razstrelila, eden je zbežal in odvrgel eksploziv. V nedeljo so s streli pokončali džihadista, ki je v Marseillu na železniški postaji z nožem umoril svoji nečakinji. Od začetka leta so v Franciji preprečili že 12 terorističnih napadov.