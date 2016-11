Prekinil molk! »Schumacher kaže znake napredka«

Schumacher je pri smučanju padel in z glavo zadel ob skalo. Dolgo je bil v bolnišnicah v Grenoblu in Lozani, preden so ga septembra 2014 prepeljali na njegov dom. Foto: Reuters

LONDON – Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1, Nemec Michael Schumacher, kaže znake napredka pri okrevanju po hudih poškodbah glave, ki jih je utrpel pri smučanju decembra leta 2013 v francoskih Alpah, je dejal nekdanji šef Mercedesove ekipe Ross Brawn v pogovoru za BBC.

V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je bil šest mesecev v komi. Kakšno je njegovo trenutno stanje, ni znano.

»Družina se je odločila, da Michaelovo okrevanje zaščitijo pred javnostjo in to moram spoštovati. Pojavljajo se opogumljajoči znaki in vsi vsak dan molimo, da bi jih videli še več. Težko kaj več rečem in hkrati spoštujem zasebnost družine,« je dejal Brawn, ki je sodeloval s Schumacherjem pri vseh njegovih sedmih naslovih.

»Vse, kar lahko rečem, je, da se pojavlja veliko namigovanj o njegovem stanju. Večina je napačna in le molimo in upamo, da bomo videli napredek in da bomo nekdaj videli Michaela, kako si je opomogel po teh hudih poškodbah,« je še povedal Brawn.

Schumacher je pri smučanju padel in z glavo zadel ob skalo. Dolgo je bil v bolnišnicah v Grenoblu in Lozani, preden so ga septembra 2014 prepeljali na njegov dom.