Praznoval je 60 let in 40 let od prvih stopničk

TRŽIČ – »Smučajmo vsi, Bojan in mi,« se je radostno prepevalo v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo alpsko smučanje identifikacijski simbol – slovenstva. In prav Bojan Križaj, ki ga je izpostavil ta himnični napev, je včeraj praznoval svojih 60 let!



Križaj je legenda slovenskega alpskega smučanja, saj je z uspehi oral ledino, zaradi katere je bloško smučanje, prvič ga je opisal polihistor Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske leta 1689, dobilo svoje organsko nasledstvo. V obliki naših alpskih junakinj in junakov.



»Joj, ali veste, da se tega skoraj že ne spomnim več?!« je bil Bojan Križaj na dan svojega jubileja, ko so na njegov telefon gotovo deževale čestitke od vsepovsod, sprva skromen. Potem pa le priznal, da je bil njegov oče Peter – prav tako odličen smučar, med drugim državni prvak v slalomu – vendarle tisti, ki ga je prvi postavil na dilce. »Na Zelenici je bilo to,« je dejal slavljenec. »Tega smučišča žal ni več,« je zavzdihnil. »Komaj tri leta sem imel …«

