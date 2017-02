Potrjeno, Tina na vabilo Švicarjev na svetovno prvenstvo: Akcije ne bo manjkalo

ST. MORITZ – Švicarski St. Moritz bo med 6. in 19. februarjem prizorišče svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, kjer bo tudi nekdanja slovenska zvezdnica belih strmin Tina Maze. Črnjanka, ki je zadnjič nastopila na januarski tekmi v Mariboru, bo v vlogi tako imenovane trenerke televizijske mreže Eurosport, ki bo med drugim skrbela za prenose tekem.

Neverjetne hitrosti

St. Moritz, ki svetovno prvenstvo gosti že petič, ljubiteljev adrenalina nikoli ne razočara in tudi tokrat obljublja obilo razburljive smučarske akcije za vse navijače. Legendarni 'Prosti pad', kakor so poimenovali start na tamkajšnji progi za moški smuk, kjer se smučarji poženejo na strmino z naklonom 45 stopinj in v šestih sekundah dosežejo tudi do 140 km/h, bo vsekakor eden od najbolj pričakovanih vrhuncev prvenstva. Nič manj adrenalinska od ni proga 'Britannia', kjer bodo tekmovalke v ženskem smuku v nekaj sekundah dosegale neverjetne hitrosti.

Eurosport je nedavno v svojo ekipo vrhunskih športnih strokovnjakov povabil smučarsko legendo Tino Maze. Štirikratna svetovna prvakinja in dvojna olimpijska zmagovalka bo prevzela vlogo 'Trenerke' (The Coach) in v sklopu oddaje Winter Sports Extra smučarske nastope predstavila iz povsem nove in drugačne perspektive.

Tina se veseli: Akcije zagotovo ne bo manjkalo

»Veselim se nastopov najboljših smučarjev na svetu v St. Moritzu. Ta kraj je za smučarskega tekmovalca vedno nekaj posebnega in tudi navijačev prav nikoli ne razočara. V nasprotju s tekmami svetovnega pokala imajo tu tekmovalci eno samo priložnost, ki jo morajo pravilno izkoristiti, da ostanejo v boju za medalje. Vsak bo torej iz sebe poskušal iztisniti tisto najboljše, vsi bodo stopali po robu, zato akcije zagotovo ne bo manjkalo,« pred začetkom SP pravi Tina Maze.

»Veselim se, da se bom lahko v svojih analizah posvetila smučarskim asom, njihovim izvedbam in tudi vsakokratnim pripravam na nastop. St. Moritz je zagotovo eno mojih najljubših prizorišč, tu sem dosegla nekaj svojih največjih uspehov. Vem, kaj je tu potrebno za zmago in bom to z gledalci kot 'The Coach' tudi delila. V St. Moritzu se nam obetata fantastičen dogodek in neverjetno vzdušje. Komaj čakam, da se akcija začne,« še dodaja Mazejeva.

Mednarodno ekipo voditeljev bo med svetovnim prvenstvom na Eurosportu vodil Jonathan Edwards, ki bo poleg Mazejeve med prenosi vsak dan voditeljski stolček delil z nekdanjimi smučarskimi tekmovalci in zdaj Eurosportovimi voditelji v posameznih državah. Med sovoditelji bodo Nemca Frank Wörndl in Urs Lehmann, Šved Hans Olsson, Francoza Jean-Pierre Vidal in Gauthier de Thessier, Italijana Karen Putzer in Matteo Marsaglia, Britanec Finlay Mickel in Nizozemka Nicolien Sauerbreij.