Potem ko je dosegel dno, bivši teniški zvezdnik z novo službo

BERLIN – Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker je v zadnjem času športno in poslovno dosegel dno. Nedavno je moral razglasiti stečaj, kot trener se je razšel z nekdanjo številko ena moškega tenisa Novakom Đokovićem, zdaj pa dobiva novo priložnost. Po novem bo vodil nemško moško izbrano vrsto oziroma vse selekcije nemških igralcev.

Becker, ki je v osem- in devetdesetih letih osvojil šest turnirjev za veliki slam – tri v Wimbledonu, dva v Melbournu in enega v New Yorku, je letos zašel v precejšnje denarne težave, iz katerih mu bo lahko delno pomagala nova služba.

Becker se na ta položaj vrača po 18 letih

Kot poročajo nekateri nemški mediji, so se v vrhu nemške teniške zveze z zdaj 49-letnim Beckerjem dogovorili za vodenje moških reprezentanc. Becker se tako na ta položaj vrača po 18 letih, saj je med 1997 in 1999 že bil selektor ekipe za Davisov pokal, a se je sodelovanje končalo neuspešno.

Nemška teniška zveza (DTB) nove strokovne okrepitve še ni uradno potrdila, to naj bi storila v torek ali sredo.