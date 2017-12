Ponosni vikinški očka – drugič

Naš rokometaš, ki trenutno osvaja gole za francoski klub Montpellier, je le malo pred božičem še drugič postal očka. Njegovo življenje je zadnjih nekaj let razpeto med Francijo, kjer igra, in Dansko, kjer živita njegova srčna izbranka Laura Døssing ter njuna hčerkica Freja, ki bo februarja dopolnila dve leti.

Ko se je rodila mala navihanka, je o svoji najdražji čustveno objavil: »Najpogumnejša ženska, kar jih poznam, je poskrbela, da sem najsrečnejši človek na svetu.« Dodal je, da je ona zanj največja junakinja. Ob rojstvu novega člana družine pa je zapisal: »Božiček je letos prišel zgodaj. Počutim se srečen, blažen in … ne vem. Besede so odveč! Zdaj ima Freja zločinskega pajdaša in komaj čakam, da vidim, kaj bosta ušpičila!«

Iskrenim čestitkam se pridružujemo tudi mi in se veselimo vragolij ljubkega dvojca.

