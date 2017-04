Pod koši je začel igrati za zabavo, a je zbiral kolajne v reprezentanci

Jugoslavija je bila in ostala pojem košarke. Tako v Evropi kot tudi v svetu. Kar 34 Slovencev je obleklo sveti plavi dres. Med njimi je bil danes 75-letni Vital Eiselt, ki je za Jugoslavijo igral med letoma 1961 in 1965, zbral pa je 58 nastopov. Jugoslavija je leta 1961 začela pohod na medalje in naslove. V ekipi, ki je osvojila srebro na domačem evropskem prvenstvu v Beogradu, je bil tudi Eiselt. Polega njega pa še trije slovenski igralci: Ivo Daneu, Marjan Kandus in Miha Lokar. Eiselt je bil srebrn še na evropskih prvenstvih v letih 1963 in 1965. »Priznam, da sem igral bolj malo,« skromno pripomni Eiselt, s katerim smo se srečali v centru Ljubljane, kamor zahaja vsak dan.

