Pobarvanke, zelišča in gozdni potepi

Potep po gozdnih poteh z Nežo in očetom ... Foto Instagram

... in neverjetno natančno pobarvan flamingo. Foto Instagram

Po fantastični sezoni in uspehih, ki jih je dosegla v rekordnem času, Ilka Štuhec ne lenari, temveč se pripravlja na novo sezono. Kljub temu se zaveda, da njeno telo potrebuje tudi počitek, simpatična Štajerka pa je našla zanimive načine, kako preživeti dragoceni prosti čas. Ilka je razkrila, da se zelo rada posveča pobarvankam za odrasle, ki so postale pravi hit, na domačem vrtu neguje in zaliva zeliščni kotiček, poleg tega pa čas najraje preživlja s svojim najdražjimi. Še posebej jo v dobro voljo spravlja nečakinja Neža, s katero se Ilka rada odpravi na potep. Nazadnje jima je družbo delal Ilkin oče Igor, naša smučarka pa je ob tem priznala, da je šlo za pravo gozdno dogodivščino.

