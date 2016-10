Po slovesu Tine Vogrinec že opozarja

Slovenci radi smučamo. In z veseljem navijamo za svoje junake belih strmin, ki so v avstrijskem Söldnu začeli 51. sezono alpskega smučanja. Tine Maze ne bo več med njimi, pred njo je le še ena tekma, potem pa konec. Zadnjič jo bomo lahko pozdravili v Mariboru 7. januarja.



»Pa saj ni bilo realno pričakovati, da bo še smučala. Izgubila je dve pripravljalni obdobji. Vsakršna drugačna odločitev bi bila iracionalna,« je odločitev Tine, da konča kariero, komentiral Tone Vogrinec, ki pravi, da se bo smučalo tudi po Tininem slovesu. Čeprav je bilo precej pomislekov. »Lanska sezona je bila prva brez nje, letošnja bo druga. Vsi so pričakovali katastrofo, pa smo dobili Ano Drev, eksplodiral je Boštjan Kline, Ilka Štuhec se drži mest okoli 10. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako ali še bolje,« ostaja optimist Vogrinec, nekdanji tekmovalec, trener in uspešen smučarski funkcionar, ki pozna dogajanje na belih strminah do obisti.



Konkurenca ni z Marsa



Da bi Slovenija spet kmalu dobila smučarko, kot je Tina Maze, ali njej podoben kaliber, je iluzorno pričakovati. »Ne pozabimo: konkurenca nam je v zadnjih letih pobegnila. Če bi jo hoteli ujeti, bi morali delati več in bolje kot oni. Če delamo v prihodnje tako kot oni, bo razlika ostala. Če pa bi želeli delati več, bi morali izpolniti vsaj dva pogoja: denar in kakovostna selekcija. Nimamo ne prvega ne drugega. Morda premoremo nekaj talentov. A nekaj je treba vedeti – tudi konkurenca ni z Marsa,« je jasen Vogrinec.

