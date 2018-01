Po porazu Hrvatov napad na vratarjevo družino

Hrvaški rokometni reprezentanti so se po porazu s Francozi poslovili od upanja, da se bodo veselili medalje, huligani pa so za poraz okrivili vratarja Mirka Alilovića, človeka, ki je po precejšnjem zaostanku Hrvate s fantastičnimi obrambami v drugem polčasu znova vrnil v igro.

Kot poročajo hrvaški portali, so huligani poškodovali hišo njegovega tasta in tašče na Rabu. Na hiši, kjer Mirko pogosto počitnikuje s svojo ženo, so razbili streho in okna, policija pa neznanega storilca še vedno išče. Hrvaški mediji in navijači so nad dejanjem zgroženi, saj pravijo in poročajo, da je Mirko najmanj kriv na poraz, ki je v sredo zvečer v obup spravil hrvaške navijače.