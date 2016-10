Po operaciji: borka Ana Velenšek je že na nogah

Judoistka Ana Velenšek (25), ki je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru Sloveniji priborila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kilogramov, po operaciji, ki jo je prestala v začetku septembra, zelo dobro okreva.

Ani so zašili prednjo križno in notranjsko stransko vez ter pobrusili hrustanec. Operacija je bila uspešna, a okrevanje je precej boleče in bo trajalo od šest do osem mesecev, da bo Ana znova nared za boje.

Petindvajsetletnica je izjemna borka, saj kljub bolečinam po operaciji ne tarna. Udeležila se je namreč dogodka, na katerem je Pošta Slovenije izdala priložnostno poštno znamko v počastitev Tine Trstenjak in njene zlate olimpijske medalje.