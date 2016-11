Planica bo kandidirala za nordijsko SP 2023

LJUBLJANA, PLANICA – Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije je na današnjem zasedanju potrdil, da bo Planica na kongresu Mednarodne smučarske zveze leta 2018 vnovič kandidirala za izvedbo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023.

Planica z novim nordijskim centrom bo za SP kandidirala že četrtič, nazadnje pa je bila neuspešna na letošnjem kongresu v mehiškem Cancunu, ko je želela SP 2021, končni izplen pa je bilo prvenstvo 2020 v poletih, ki pa nikoli ni bilo vprašljivo.

Kandidatura na samem zasedanju IO SZS ni bila vprašljiva, saj so slovenski prireditelji prepričani, da so kandidature dobre in da si dolina pod Poncami SP zasluži. Bolj vprašljiv je bil pristop do načina lobiranja za SP.

Janez Kocijančič, tudi član predsedstva Mednarodne smučarske zveze, je opozoril, da je delež predstavnikov iz smučarskih skokov med člani Fis majhno in da sta finiš kandidature in predstavitev na kongresu pravzaprav zelo nepomembna, zato misli, da bi bilo pomembno, da se ključne akterje privabi na prihodnjo tekmo marca 2017 v Planici, da si v živo ogledajo novi center, saj ga je večina videla le v računalniški projekciji. Tam bo ob robu tekme tudi priložnost za izdatno predstavitev slovenskih načrtov in prednosti za SP.

Dani so bili še številni drugi predlogi različnih pristopov pri lobiranju, predsednik SZS Enzo Smrekar pa je opozoril na možnost, da se za projekt lobira tudi v vseh mednarodnih povezavah, v katerih sodeluje SZS, pa tudi na prihodnji koledarski konferenci Fis ter celo v biatlonskih krogih, saj imajo nekatere države iste predstavnike v obeh organizacijah. »Vsi bomo morali delati na vseh kanalih,« je dejal Smrekar.

Smučarski skakalec Jernej Damjan pa je slikovito opozoril na kandidaturo Donalda Trumpa za ameriškega predsednika in ocenil, da je treba pri posameznih ključnih odločevalcih najti točke, ki jih bodo pritegnile, da dajo svoj glas izvedbe SP ponosu slovenske športne infrastrukture v osrčju Julijcev.

Kandidatura seveda potrebuje še soglasje ustreznih državnih organov, že v kratkem pa bo treba zagotoviti tudi 75.000 evrov za kandidaturo, še enkrat toliko pa bo predvidoma stal cel projekt.