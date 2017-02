Pisanje kot Tinina terapija

Najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov in sveža upokojenka Tina Maze je včeraj dodala še en kamenček v mozaik svoje bogate športne poti. Na police knjigarn je prišla biografija Jaz. Tina. Napisal jo je Delov novinar Vito Divac, ki so mu bili v veliko pomoč dnevniški zapiski Mazejeve, s katero je prijateljeval od leta 2004. Knjiga ima 36 poglavij, kjer nas Tina spusti v svoj svet, z bralcem pa deli misli in čustva na skoraj 300 straneh, ki so opremljene tudi z izvrstnimi fotografijami. Natisnjeno je v 5000 izvodih, prevedli jo bodo v nemščino in angleščino. »Skozi pisanje sem iskala rešitve svojih problemov. Dejansko je bilo to pisanje prava terapija, potegnilo pa me je ven po izjemno težki sezoni. Papir je bil vedno tam, vedno me je poslušal in razumel. Zdi se mi prav, da sem to sporočila. Ta knjiga pa naj bo v pomoč vsem, ki imajo težave,« je povedala Tina, ki je skrbno pisala svoj dnevnik. Da ga piše, lep čas ni vedel niti njen partner Andrea Massi. Potem je napisano predala Divcu, ki je z dodatnimi vprašanji in poizvedovanji (Tina mu je odgovore na podvprašanja pisala na list papirja in jih pošiljala kot fotografije prek telefona ali spleta) spisal to delo, kjer Tino spoznamo v malce drugačni luči. Divac se je spomnil, da je na enem od svojih gostovanj na tekmah svetovnega pokala (jeseni 2004 v Aspnu) slišal, kako Tina zna in zmore igrati klavir. »Spoznal sem, da je to povsem drugačno dekle, kot so mi jo predstavljali. Pravili so mi, da ni komunikativna,« se spomni Divac govoric, ki so širili krive poglede na Korošico, sam pa je z njo stkal pristne vezi. Tina je priznala, da je imela precej težav pri komunikaciji z novinarji. »Potem pa se je z leti to spremenilo. Veliko mi je pomagal tudi Andrea (op. a. Massi),« je poudarila Črnjanka. »Čustva so bila največji hendikep za njen razvoj. Vedite – preveč čustven človek ne more biti vrhunski športnik,« je opozoril Massi. Tina mu je pritrdila in pojasnila, da se je naučila, da je za dve minuti na progi čustva odmislila in opravila delo. Postala je stroj, ki je osvojil veliki kristalni globus, 13 kolajn na velikih tekmovanjih in 26-krat slavil na tekmah za svetovni pokal. Tinina zmaga pa je tudi, da je kariero končala zdrava.