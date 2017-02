Peter Vilfan žaluje

»Darko (Pehta), hvala ti, ker si bil pomemben del mojega življenja! R.I.P.« je na facebooku zapisal Peter Vilfan, nekdanji košarkarski as, danes pa poslanec in televizijski komentator. Pred dnevi je umrl njegov dolgoletni prijatelj Darko Pehlič. »Poznala sva se od 11. leta, skupaj sva začela trenirati košarko. In za nama je krasnih 46 oziroma 47 let,« se Vilfan spominja pokojnega Darka, ki je 19. januarja dopolnil 60 let, a vmes padel v komo in dva dni pozneje umrl.

