Peter Prevc spregovoril o otrocih

Smučarski skakalci so že v polnem zagonu za naslednjo sezono. Že nekaj časa njihovi treningi potekajo tudi na skakalnicah, je v studiu radia Val 202 povedal Peter Prevc. Dejal je, da gre enkrat v avgustu še na krajši dopust, čeprav ne mara plavanja. Gre zgolj v vodo, potem pa hitro tudi iz nje.

Breme narodnega heroja

Na vprašanje, kako težko je biti narodni heroj, je odgovoril, da je to po eni strani breme, po drugi pa mu tudi laska. Včasih ga vseeno zanima, ali je prijaznost ljudi, ki jih srečuje, pristna ali pa zgolj zaigrana. Menda je tudi mojster za paradižnike – vzgaja jih kar pet, je priznal, rad pa si ogleda tudi serijo Game of Thrones, in sicer si celotno sezono prihrani za zimske dneve. »Če si vse ogledam že pred zimo, potem pozimi ni več nič gledati,« pravi. Takrat si na dan ogleda tudi kakšne tri dele. Rad bere tudi kriminalke po maminem izboru. »Pošljem žanr, dobim pa knjige,« je dejal. Po njegovem so kriminalke najlažje za prebiranje, saj da so najpreprostejše za branje, knjiga pa ti vse odgovore sčasoma prinese sama.

Otroke rad vrne

Z brati je, kar zadeva skakalnico, samo rival. »Ko smo na tekmi, je brat tvoj nasprotnik,« pravi Peter, ki svojemu bratu Domnu nikoli ne pametuje glede posebne tehnike: »Ne, ne, tu se ne vmešavam. Imam dovolj dela s sabo. On se o tem pogovarja s trenerji, tako da sam že ve. Ne bom ga begal.« Sicer pa družina Prevc ob družinskem kosilu ne govori o skokih, temveč o tem, kaj se dogaja, kje je kdo bil ipd.. »Ker nas je toliko, je kosila že konec, ko vsi vse povemo,« je povedal Peter, ki še vedno zbira avtograme svojih skakalnih kolegov.

Kaj pa otroci? Rad jih sicer ima, ampak »samo za eno uro, da jih lahko potem vrneš«. O svojih sicer še ne razmišlja, saj je otrok obveznost in odgovornost, v športnem pokoju pa bi se po vsej verjetnosti najraje kar umaknil in v miru živel.