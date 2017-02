Peter Prevc priznal: Preveč sem čuden

Na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Lahtiju največ pričakujemo od Petra Prevca, ki je v zadnjem času skakal precej bolje kot na začetku sezone. Čeprav se na Finskem v minulih letih ni pretirano izkazal, bo letos morda vse drugače.

Tudi sam se dobro zaveda, da sta skakalnici v Lahtiju posebni in nepredvidljivi. »V Lahtiju sem se že skoraj stepel s svojo glavo. Velikokrat sem prišel tja, dobro skakal na treningih in v kvalifikacijah, potem pa je prišla tekma in sem sam sebe 'zakvačkal',« je povedal za MMC in se strinjal, da so njegovi skoki tam gor tako turbulentni, kot je turbulenten veter.

Želi si, da bi odskakal najbolje, kar zna, da bi bili njegovi skoki stabilni in na visoki ravni. »To je tisto, kar mi to sezono manjka. Forma ni bila na visoki ravni. Po pravici povedano kakšnih rezultatskih pričakovanj nimam, saj sem preveč čuden to sezono oziroma se mi je zgodilo že toliko stvari. Težko je, saj ne veš, kaj ti bo prinesla naslednja tekma,« razmišlja Prevc, ki se še dobro spominja dni, ko je bil favorit za medaljo, pa je potem ni dobil, in obratno. Zato tudi ne želi napovedovati, kaj se bo na severu zgodilo, ampak si želi le dobro narediti tisto, kar pač mora.

Tudi mi zanj in za preostale orle že stiskamo pesti.