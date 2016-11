Peter Prevc pometel s konkurenco

PORTOROŽ – Peter Prevc, skupni zmagovalec svetovnega pokala in najboljši smučarski skakalec minule zime, v kateri je dosegel največje število zmag v zgodovini športa, je bil osrednja osebnost prvega dne Sporto konference o športnem marketingu v Portorožu, kjer je še tretje leto zapored dobil pokal za najboljšo športno blagovno znamko v Sloveniji.

Priznanje so mu podelili še pred uradnim večernim delom, kjer na slovesnosti podelili še ostale nagrade.

»Blagovna znamka Peter Prevc se je začela pojavljati, ko sem začel nastopal na televiziji. Sedem let v svetovnem pokalu se vzpenjalo vse skupaj in se sedaj utrjuje. Zato se je lani pojavila ideja o mojem logotipu, da me ljudje povežejo z neko grafično podobo. Misel o logotipu je bila dalj časa v moji glavi, moje dekle Nina pa mi je lani dejala, da naj naredim nekaj. Ona je nato tudi pristopila in sem med procesom vse skupaj le 'okljukal'. Najprej je bila modra barva, pote dve črtki P. Vrhnja zaobljena dela sta za 45 stopinj obrnjen navzgor desni pa je poleg tega obrnjen na drugo stran. Tako dobimo krila ter mogoče tudi miniaturo skakalca. Naprej pa se je moralo moje ime prijeti, šele nato je prišel na vrsto logotip, znak. Z njim se mogoče skriva še kaj več, šport, skoki, ostrina. V mlajših letih nisem veliko razmišljal o vsem skupaj, o blagovni znamki, v zadnjem času mi je všeč znak Anžeta Kopitarja, s katerim sem tudi največ v stiku, toda to imajo v ZDA povsem drugače urejeno, kot pri nas,« je v pogovoru na konferenci dejal Prevc.