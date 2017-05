Pahor kriv, da so Nemci povozili slovenske rokometaše?

LJUBLJANA – V polnih Stožicah je Nemčija dobesedno povozila slovenske rokometaše , ki so na tekmi kvalifikacij za EP 2018 vseskozi zaostajali in visoko izgubili s 23:32. Slovenija se bo sicer z evropskimi prvaki in z bronastimi z olimpijskih iger iz Ria v soboto ob 16.10 pomerila še v Halleju, komentatorji na družbenih omrežjih pa se že šalijo na račun poraza naših bronastih dečkov.

Nekateri namreč – v šali seveda – menijo, da je za poraz kriv predsednik države Borut Pahor, ki je pred tekmo slovenskim rokometašem podelil odlikovanje red za zasluge.



V bistvu so naši rokometaši izgubili tekmo že včeraj, ko jih je Pahor odlikoval #rokomet #sejbo — Jure Bajic (@Jure_Bajic) May 3, 2017