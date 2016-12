Odvetnik Tine Maze: Smučarska zveza se igra z lastno usodo

LJUBLJANA – Odvetnik ekipe Tine Maze Damijan Terpin je povedal, da trenutno ni nobenih pogovorov s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) glede nastopa najboljše slovenske smučarke vseh časov Tine Maze 7. januarja na Zlati lisici v Mariboru, prav tako pa se niso dogovorili za morebitni termin skupnega sestanka obeh strani, »ker ni iskrenega opravičila SZS«.

»Tina Maze ni pogojevala nastopa na Zlati lisici z 90.000 evri odškodnine, kot je navedla Smučarska zveza Slovenije v sporočilu za javnost. Nato pa je direktor SZS na novinarski konferenci v četrtek dejal, da je prišlo v navajanju do lapsusa. S strani SZS ni bilo nobenega namena, da se iskreno opravičijo za pravo negativno kampanjo, saj so bili članki o tem objavljeni po vsej Evropi in tudi v ZDA. To lahko z vidika odškodnin pripelje zelo daleč, SZS se igra se z lastno usodo. Barbari Kürner Čad, odvetnici SZS, ki jo sicer cenim, sem že pred včerajšnjo novinarsko konferenco zveze dejal, da ne bo pogovorov, če ne bo prej opravičila, dobili pa smo tako izjavo, kot smo jo. Zato zaenkrat ni predvidenega nobenega sestanka, nič ni dogovorjeno,« je dejal Terpin.