Oboževalka zlezla k spečemu idolu

Športna slava gor ali dol. Škotski tenisač Andy Murray, trenutno drugi najboljši na svetu, si je želel predvsem čim bolj običajnega življenja, ko te na vsakem koraku ne obstreljujejo medijski žarometi in greš lahko nekaj metrov po ulici tudi brez spremstva varnostnikov. A če je živel s to utvaro v mislih še v zgodnejših fazah svoje kariere, je z vsako novo zmago čedalje bolj spoznaval, da mu običajno življenje v anonimnosti pač ni namenjeno. Še več, v zakup je moral vzeti oboževalce, tudi tiste morda že malce motene, ki se skrivaj prikradejo v hotelsko sobo in te, ko še tavaš po deželi sanj, začno božati.



Ko slava pokaže zobe



Niso zgolj veljaki zabavne industrije tisti, ki jim oboževalci, ki se spreobrnejo v zalezovalce, kalijo duševni mir, posegajo v njihovo zasebnost in jim včasih celo ogrožajo življenje. Nadlogo pregorečih privržencev namreč nadvse dobro pozna tudi kraljica teniških igrišč Serena Williams, tenisačicama Heather Watson in Simoni Halep pa so že kar veliko noči mirnega spanca ukradla grozilna pisma oboževalcev. Posebno če se spomnita na usodno pomlad leta 1993, ko je nad tedaj najbolj bleščečo zvezdo tenisa Moniko Seleš pridrvel Günter Parche, strastni oboževalec njene največje tekmice Steffi Graff, in Seleševo zabodel kar na turnirju v Hamburgu. V nič kaj lepem spominu nima teniških navijačev niti Martina Hingis, saj je eden vdrl na njeno posestvo v Zürichu, s čimer si je leta 2001 prislužil dve leti za zapahi. V luči vse pogostejših incidentov z gorečimi navijači zato celo Združenje teniških profesionalcev (ATP) poziva igralce, naj prijavijo vsak dogodek, ki smrdi po zalezovanju. Kajti niso zgolj tenisačice tiste, ki jim prezagreti oboževalci, dihajo za vrat. To je na lastni koži občutil tudi Murray. Dobesedno.



Za Andyja grem povsod



Verjetno je bilo le vprašanje časa, kdaj bo Andyjev športni dar, združen s slokim telesom, privlačnim nasmeškom in zapeljivim škotskim naglasom, zbudil pretirano zanimanje pri kakšni deklini. No, zgodilo se je sobarici v enem od hotelov, v katerih je tenisač bival med turnirji. Mirno je prezrla znak na vratih njegove sobe, naj ga nihče ne moti, ter se tiho prikradla v sobo. Tam je bilo vse tiho, zavito v temo, Murray je še spal spanec nedolžnega. Počasi je pristopicala do njegove postelje, sedla zraven svojega idola in ga začela nežno božati. »Bilo je okoli sedme jutranje ure,« je povedal Murray. A če je takrat mislil, da je bil to enkraten dogodek, se je uštel. Njegova neznana in nepovabljena jutranja obiskovalka se zgolj z dotikom ni zadovoljila, saj je Murray njen obraz nato uzrl še večkrat. V hotelih v Rotterdamu in v Barceloni, prikazala se je tudi na več turnirjih. Kamor je šel on, tja je prišla tudi obsedena sobarica. Svojemu idolu je sledila po vsej Evropi.