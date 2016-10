Ob jubileju si OKS nastavlja ogledalo

Danes mineva četrt stoletja, odkar je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez. Na današnji dan leta 1991 je bila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podpisana Slovenska olimpijska listina. Poleg Leona Štuklja in Mira Cerarja so podpisu prisostvovali predstavniki 29 panožnih zvez, ki sodelujejo v programu olimpijskih iger in petih panog, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite. Ob Štuklju in Cerarju so bili člani iniciativnega odbora še prvi predsednik OKS-ZŠZ Janez Kocijančič, Ivo Daneu, Rajko Šugman, Janez Stele, Evgen Bergant in Milan Jerman. Petindvajset let pozneje bo slavnostno v enem izmed ljubljanskih hotelov, kjer je OKS pripravil tudi konferenco z naslovom Kredibilnost v športu boj proti korupciji v športu, kjer bodo govorili tudi o pristopu evropskih organizacij do problemov, povezanih s korupcijo v športu. Dan pred konferenco pa je predsednik OKS Bogdan Gabrovec pojasnjeval zadeve okrog preprodaje vstopnic na letošnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer se je v nekaterih krogih omenjal tudi kontingent vstopnic, ki so pripadale OKS.



»Znotraj olimpijskega komiteja smo raziskali, ali je bilo vse čisto in vse po pravilih. Preverili smo tudi, ali je bila kje storjena kakšna nenamerna napaka. Skupna ugotovitev je, da je zadeva pri nas čista in da na OKS nikoli v zgodovini nismo naredili česa takšnega. Olimpijski komite Slovenije je imel za igre v Riu de Janeiru 958 vstopnic v vrednosti 99.927 dolarjev. Od tega smo na koncu 154 vstopnic vrnili, kar je normalno, saj je nemogoče natančno določiti potrebe in vedeti denimo, do kam se bodo prebili rokometaši in koliko vstopnic potrebujemo. Naša edina napaka je bila morda ta, da v pogodbi nismo imeli zabeleženo, kaj se zgodi z vrnjenimi vstopnicami,« je dejal Gabrovec. Prvi mož OKS je ostro obsodil posamezne drugačne izjave v javnosti, ki so ga dodobra razgrele, ter pristavil, da bi posameznike, če bi šlo zgolj zanj, bržkone tudi tožil. Dotaknil se je zgodbe z nogometnimi vstopnicami, za katere je obstajal sum nepravilnosti. »V nasprotju s trditvami vstopnic za finale nismo imeli. Imeli pa smo 14 vstopnic za polfinale Brazilija : Honduras in na to tekmo smo peljali goste OKS. Drugih vstopnic nismo imeli,« je zatrdil Gabrovec, ki ima razloge za dobro voljo tudi zaradi štirih osvojenih kolajn v Riu.



Precej je razlogov za skrbi oziroma ukrepanje. Še vedno vlada negotovost glede novega zakona o športu, namreč v kolikšni meri bodo v njem upoštevane in uveljavljene pripombe, želje, pobude in predlogi športne sfere. Poleti je precej prahu dvignila ustanovitev nove športne organizacije, ki so jo poimenovali Združenje športnih zvez športa za vse, o tem pa v javnosti kroži anonimka s številnimi sumi o nečednih rabotah in vprašanji o smiselnosti in dejanskih namenih delovanja ad hoc ustanovljene zveze, ki ji, mimogrede, predseduje kar eden izmed treh podpredsednikov OKS Janez Sodržnik. Tudi zato današnjo konferenco o kredibilnosti in etiki v športu lahko jemljemo tudi kot postavljanje ogledala pred OKS. Namreč, ali v krovni športni organizaciji res vsi delujejo po najvišjih etičnih in drugih standardih v službi slovenskega športa in športnikov? R

Žvižgavka



Olimpijski komite Slovenije (OKS) je predstavil aplikacijo Žvižgavka ne požvižgaj se na nepravilnosti v športu, ki je del nacionalne kampanje za vedenje v športu. Namenjena je prijavi zlorabe dopinga, manipulacije z izidi, finančnih in drugih nepravilnosti, ki se porajajo v športu. Športniki bodo z novo aplikacijo dobili platformo, na kateri bodo lahko na enem mestu prijavljali vse nepravilnosti, od kaznivih dejanj, kot sta doping in manipulacija športnih dosežkov, do prekrškov, ali pa le etično vprašljivih zadev. Prijava bo lahko anonimna, vsak uporabnik bo pozneje lahko tudi pogledal, kaj se je z njegovo prijavo zgodilo oziroma na kateri stopnji so trenutno postopki.