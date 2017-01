Nova afera Tine Maze, tako odgovarja na očitke

Tudi po njenemu slovesu od belih strmin se Tina Maze še naprej pojavlja v mediji. Nazadnje se je v središču afere znašla, ko jo je včasih zelo priljubljeni komentator Miran Ališič obtožil, da je lažnivka. »Tina Maze je nekaj sekund res smučala, vse ostalo pa je bil slabo premišljen in zlagan plagiat ideje, ki sta jo pred skoraj tridesetimi leti v Saalbachu uprizorila Bojan Križaj in Tone Vogrinec. Toliko za zdaj o Tini Maze, ki me je s svojim pisanjem v Gazzeti dello Sport skupaj s še kakšnim milijonom Italijanov, ki berejo ta časopis, prelisičila. Preprosto rečeno, zlagala se nam je.«

Za pojasnila o zadevi so jo vprašali novnarji športnega dnevnika Ekipa sn, katerim je razkrila: »Res sem v intervjuju za Gazzetto povedala, da bom na tekmi tekmovala, in ne samo smučala, ampak takrat sem tako razmišljala. Nisem lagala. V tistih dneh pred novim letom sem bila prepričana, da se bom lahko dovolj pripravila za boj z najboljšimi.«

33-letnica pa je spregovorila tudi o vorči temi, otrocih in družini, ki jih mnogi njeni oboževalci že nestrpno pričakujejo: »Zagotovo bo zelo pomembna stvar v mojem življenju tudi družina in otroci. Toda v tem trenutku še ne.« je potešila radovedneže.