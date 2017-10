Nosečniške govorice: kaj skriva Tina Maze

Na obrazu Tine Maze je opaziti posebno mehkobo in žar, ki ju do zdaj pri njej nismo bili vajeni. Tisti, ki jo spremljajo na družabnih platformah, so prepričani, da se je znašla v enem najlepših obdobij življenja, saj so zadnje mesece, odkar ni več osredotočena le na bele strmine, njene misli globoke, z zadnjo objavo, da je končno svobodna, pa namiguje na brezmejno srečo, ki jo običajno zaznamo pri bodočih mamicah. »Kadar ničesar ne pričakuješ od tega sveta, bo ves svet pripravljen, da ti nemudoma ustreže,« se glasi zadnja v vrsti izjav naše najboljše športnice vseh časov, ki je očarana tudi nad modrostmi velikega mirovnika Gandhija, še posebej pri srcu ji je tale: »Sreča je, ko je to, kar misliš, govoriš in delaš, v harmoniji.« Videti je, da se je Tina po napornih tekmovalnih sezonah povsem umirila, se poglobila vase in se posvetila ljudem in stvarem, ki jo najbolj osrečujejo, poleg tega pa je svoji čutni ženski plati dovolila priplavati na površje.

