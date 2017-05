Nogometni zvezdnik postal heroj: zbil ga je na tla in predal policiji

V ponedeljek zvečer je hrvaški nogometaš Rober Kovač opravil pravo junaško dejanje. Nekdajni nogometaš evropskih velikanov kot sta Bayer Leverkusen in Bayern München je ujel 15 let mlajšega nepridiprava, ga zbil na tla in predal policiji. »Vidi se, da je gospod Kovač v dobri formi,« je povedal eden od policistov.

Kaj se je pravzaprav zgodilo?

Robert se je odpravil na večerjo s prijatelji, ko je šel mimo bankomata kjer je neki upokojenec polagal gotovino na svoj račun. Lopov ga je napadel iz zasede in mu iztrgal bankonce iz roke ter stekel proč. Kovač ni okleval niti za sekundo, stekel je za njim ga onesposobil. Pri 43 letih je v popolni formi in brez težav je ujel nepridiprava, poroča 24sata.