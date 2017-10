Nogometni velikan se pridružuje stavki v Kataloniji

BARCELONA – Torkovi splošni stavki, ki so jo v Kataloniji napovedale številne organizacije in tamkajšnji politiki, se bo pridružil tudi nogometni velikan Barcelona. Iz kluba, ki je ostro obsodil nedeljsko nasilje policije nad volivci v katalonskem referendumu, so sporočili, da v torek ne bodo delali .

»FC Barcelona se bo pridružila stavki za demokracijo. Klub v torek ne bo deloval, nobena od selekcij ne bo trenirala,« so sporočili. V sporočilu za javnosti so v klubu še dodali, da ostro obsojajo nasilje španskih oblasti in policije nad Katalonci, ki so želeli svobodno izrazili svojo demokratično voljo. Še enkrat so pojasnili, zakaj so se odločili, da so nedeljsko tekmo z Las Palmasom odigrali: ker vodstvo španske lige ni dovolilo preložitve tekme na drug termin. Tako je Barcelona dvoboj odigrala brez gledalcev na tribunah in zmagala s 3 : 0. Kot je dejal predsednik kluba Josep Maria Bartomeu, odločitev o tem, da tekmo vendarle odigrajo, ni bila povezana z varnostnim vprašanjem, šlo je bolj za način izražanja protesta proti policijskemu nasilju v mestu.