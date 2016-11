Nogometni svet pretresen: trener spolno zlorabljal mlade nogometaše?

LONDON – Angleški nogomet so pretresle novice o spolni zlorabi otrok in mladih nogometašev. Zveza je zato že napovedala obsežne preiskave in najela neodvisnega strokovnjaka, da preveri vse očitke, obenem pa močno podpira tudi policijsko preiskavo, so v nedeljo zapisali na spletni strani FA.

Pred tem so številni nekdanji igralci četrtoligaša Crewe Alexandra spregovorili o domnevni zlorabi nekdanjega mladinskega trenerja, ki je bil obsojen zaradi pedofilije. Po podatkih medijev na Otoku je isti trener deloval tudi pri Manchester Cityju.

Zveza vedela?

Preiskava naj bi zdaj pokazala, ali je zveza imela podatke o zlorabah in na kakšen način so ukrepali, so napovedali pri FA, združenje igralcev pa napoveduje, da se bodo razkrili novi primeri zlorabe.

Prvi je o zlorabi javno spregovoril nekdanji igralec Sheffield Uniteda Andy Woodward. Kot pravi, ga je eden od trenerjev zlorabljal med 11. in 15. letom starosti. Vse to se je dogajalo v že omenjenem moštvu Crewe Alexandra. Za njim so o dogajanju v klubu spregovorili tudi številni drugi nekdanji igralci.