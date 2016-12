Nogometni reprezentant brezdomcu kupil hišo

SARAJEVO – Nogometni reprezentant Bosne in Hercegovine Miralem Pjanić ne blesti samo na nogometnih igriščih, ampak tudi v različnih humanitarnih akcijah. Za zadnjo je poskrbel pred dnevi, ko je sarajevskemu brezdomcu, ki je sedem let živel v ruševinah v vojni porušene hiše, kupil novo.

Pjanića, nogometaša Juventusa, je ganila zgodba nekdanjega vojaka Ajeta Mamutija, ki je bil v vojni v Sarajevu dvakrat ranjen, po njej pa je država nanj pozabila.

»Leta preživljam pod milim nebom, nimam družine, sem sirota, žena mi je že pred časom ušla z drugim, sprejeli so me samo soborci v vojni. Opravljam težka fizična dela, da se preživljam, toda dela je vse manj in manj pa še zdravje me izdaja,« je za portal najportal.net dejal Mamuti.