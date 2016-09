Nogometni klub sporočil žalostno vest, Dejana ni več

KRŠKO – »Globoko pretreseni sporočamo, da se je danes po hudi bolezni in mnogo prezgodaj poslovil član ekipe U 11 Dejan Tepič. Zelo te bomo pogrešali in te ohranili v večnem spominu.« Tako se je od mladega nogometaša, ki so mu v začetku leta odkrili tumor na možganih, poslovil Nogometni klub Krško, za katerega je pokojni Dejan igral.

Mladi Dejan je prestal težke operacije, mnogi so stiskali pesti, a telo malega žogobrca žal ni več zdržalo. Mnogo prezgodaj je zapustil ta svet ...