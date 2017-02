Niti Tokić v podobnih letih ni imel mladinskih kolajn

HRASTNIK – Začeti moramo seveda pri Hrastniku. Kajti mesto v Zasavju je športna prestolnica Slovenije v... namiznem tenisu.



Edo Vecko, Vili Ojsteršek, njegovi hčerki Andreja in Vesna, Jože Urh, Jernej Zalaznik, danes Darko Jorgić, Tamara Pavčnik; kar je žlahtnega izšlo iz tega kraja, se je z žlahtno kovino vanj tudi vrnilo. Skratka, Hrastnik je športno velik kot Kitajska, seveda ker slednja tudi cesarjuje v pingpongu. »Namizni tenis sem začela igrati pri dvanajstih letih, in to zato, ker sem bila razočarana pri atletiki. V osnovni šoli so me določili za tek na 100 m, ker sem bila zelo hitra, nato pa mi trener ni dal sprinteric. Oče Vili me je potegnil v pingpong, pri petnajstih sem, denimo, že nastopala za jugoslovansko mladinsko reprezentanco. Leta 1979, ko smo v Rimu na evropskem mladinskem prvenstvu osvojile bronasto kolajno, sem prišla tudi že v člansko izbrano vrsto,« je Andreja z nadarjenostjo takoj udarila na veliko prizorišče. »Pravijo mi, da imam čez štirideset naslovov prvakinje, a po resnici povedano jih nisem niti štela,« zna malce v šali povedati starejša od sester Ojsteršek. Sedem let zapored, od 1980. do 1987., je bila slovenska republiška prvakinja, posamično in v parih. Po triletnem klubskem nastopanju za prestolnično Olimpijo se je vrnila v Kemičar iz Hrastnika, saj so se dekleta iz druge jugolige prebile v elitni razred. No, leta 1988 je bila s Kemičarjem, igrali sta še sestra Vesna Ojsteršek in Monika Reflak, tudi ekipna prvakinja naše nekdanje skupne domovine. Hrastniški klub se je takrat prebil med štiri najboljše v Evropi, v polfinale pokala Nancy Evans. Tej čudoviti zasavski športni zgodbi pa sledi današnji hladen tuš, občina namiznemu tenisu namreč nameni le dva tisoč evrov na leto. Tudi najboljši mladinec na svetu Darko Jorgić je v iskanju boljših razmer, denimo, zapustil zasavsko valilnico talentov. »Občina da v uporabo dvorano, v kateri pa se lahko namizni tenis vadi le dve uri na dan, ker sledijo še druge dejavnosti. Mize je treba postaviti in po treningu tudi podreti. Sicer je Hrastnik zelo specifičen kraj. Imamo Petra Kauzerja, triatlonca Denisa Šketaka, pred nekaj leti smo imeli gorskega kolesarja Miho Halzerja, tu je karatejski klub, ki redno proizvaja kakovostne tekmovalce evropske in svetovne ravni, imeli bi radi tudi košarko, rokomet na Dolu, nogomet, kegljanje, prebivalcev pa je devet tisoč. Na letni ravni se za 24 športnih panog razdeli 80.000 evrov,« smo slišali od naše namiznoteniške legende.

