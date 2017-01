Neverjetna Nataša Kadunc, prva dama Olimpikov

Prvi dami Olimpikov Nataši Kadunc (42) je pred kratkim že sedmič zapovrstjo uspelo uresničiti skoraj nemogoče: z dobrodelno nogometno tekmo v Stožicah je zbrala denar za počitnice otrok iz Mladinskega doma Malči Beličeve v Ljubljani ter napravo za diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.



Le kdo bi si mislil, da enormno prireditev, katere organizacija zahteva ogromno dela, iznajdljivosti in pogajalskih spretnosti, v eno združuje navidezno krhka svetlolaska. Kot pravi, je ključ do uspeha njenih dobrodelnih akcij, da jo pri delu vedno vodi srce.



Točka preloma



Mati treh otrok je Olimpike ustanovila leta 2013. »Ločena sem in živim s tremi otroki. Z nekdanjim možem sva veliko ustvarila. Pred tremi leti sem dobila priložnost izraziti tisto, ker je bilo od nekdaj v meni, čut za humanitarno delo z otroki. Sama dobro vem, koliko pomeni, da pri sebi razviješ, za kar imaš talent, zato sem pred tremi leti pristopila k sodelovanju z domom Malči Beličeve,« pojasnjuje. Danes ima za seboj že sedem dobrodelnih prireditev, ki so pričarale nasmeh na marsikaterem otroškem obrazu. Tudi izkupiček nedavne nogometne tekme gre za dober namen – razen za dom Malči Beličeve še za Pediatrično kliniko v Ljubljani.



Vsi kot eno



Najbolj ponosna je, da vedno znova uspe združiti različne ljudi različnih poklicev in prepričanj za dober namen. »Resnično sem hvaležna naši skupini Velikani slovenskega športa. Postali smo že pravi tim in mislim, da so tudi oni zadovoljni,« pove o nogomet- ni ekipi, ki združuje številna znana imena iz športnega sveta. »Hvaležna sem, da se lahko učim od ljudi, kot sta gospa Gabi Čečinovič Vogrinčič in Miro Cerar starejši, ki sta ambasadorja projekta. Cenim, da mi takšni ljudje zaupajo, in vesela sem, da se lahko učim od njih.«



Družinska harmonija



Zasluge za to, da zmore zbrati ogromno pozitivne energije, ki jo potrebuje za izpeljavo dobrodelnih projektov, pripisuje družinski harmoniji. »Doma sem srečna, srečo imam z otroki. Moji otroci me polnijo z energijo in veseljem. In moji starši,« pravi. Energije pa, priznava, človek pri projektih, kakršnih se lotevajo Olimpiki, potrebuje na pretek, a končni cilj navsezadnje odtehta trud.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.