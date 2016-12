Neslavni olimpijec bo postal očka

»Letos sem božično darilo dobil še pred božičem. Komaj čakam naslednje leto!« To je objava ameriškega plavalca Ryana Lochteja, ki z dekletom Kaylo Rae Reid (pozirala je tudi za Playboy) pričakuje prvega otroka. Oktobra sta javnosti povedala, da sta se zaročila, njuna ljubezen pa je očitno hitro obrodila sadove ...

Tisti, ki Lochteja niso poznali, so zanj zelo verjetno slišali ob zadnjih olimpijskih igrah. Bil je namreč med tisto skupinico športnikov, v katere naj bi bili v Braziliji uperili pištolo in jih oropali. Na koncu se je izkazalo, da je resnica daleč od tega. Plavalci so razgrajali in uničevali, ker se niso želeli pomiriti in plačati škode, pa je varnostnik posegel za orožjem. Seveda so zgodbo športniki obrnili sebi v prid, vse dokler se ni izkazalo, da obstaja posnetek in da so si vse izmislili ... Več o tej zgodbi pa na povezavi .