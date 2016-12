Nemec bi rad preprečil fotografiranje glasovnic

Še dva dneva nas ločita od izvolitve novega predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS). Po selitvi Aleksandra Čeferina na vrh Evropske nogometne zveze (Uefa) se za ta položaj potegujeta sedanji vršilec dolžnosti predsednika NZS in gospodarstvenik Radenko Mijatović ter politik Matjaž Nemec. Kot je znano, sta kandidaturo napovedala in nato umaknila nekdanji predsednik NZS Ivan Simič ter poslovnež in bivši predsednik nogometašev Olimpije Izet Rastoder. Javnost je v času predvolilne kampanje najbolj vznemiril Simič z omenjanjem pritiskov in groženj delegatom, ki bodo glasovali na volilni skupščini; ta bo v četrtek, 15. decembra, ob 17. uri v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju. S tem je sprožil plaz govoric brez imen oseb, ki naj bi izvajale pritisk, grozile ter s tem metale slabo luč na predvolilno kampanjo ter NZS v celoti. Na Simičevem valu obtožb in kritik jezdi poslanec Socialnih demokratov in podpredsednik državnega zbora Nemec, ki s prstom kaže še na močan sodniški lobi, ki da povsem obvladuje NZS. Po njegovem mnenju deluje že prav koruptivno v navezi z zasebnim podjetjem predsednika Društva nogometnih sodnikov Slovenije Vlada Šajna in Davida McDowella Zora, ki je podpredsednik Društva nogometnih sodnikov Ljubljana.

