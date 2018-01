Nekdanja slovenska športnica razkrila: Postala sem bolj čustvena

Neverjetna bronasta olimpijka, v času športne kariere strogo predana svojim ciljem, je že na oko spremenjena. Vitkejša, nežnejša, a enako sijočih oči, v katere pa se je naselil notranji mir. Petra je zdaj opolnomočena ženska, enostavno umirjeno srečna, pa čeprav življenje mamice dveh malih otrok niti najmanj ni umirjeno. »Pravkar prebolevam pljučnico, ki se vleče dlje, kot sem pričakovala. Pozna se, da sem 24 ur dnevno v pogonu, telo ne zmore vsega. Spiš malo, dan pa je videti nekako tako, da imam v eni roki eno hčerko, v drugi drugo, v enem žepu plenico, v drugem hladilno kremo,« pove. »Ob vsem tem se moram počasi tudi zavedati, da nimam več 20 let,« doda v smehu.

Lani maja, ko je bila njena drugorojenka stara dobre štiri mesece, se je odločila povsem posvetiti družinskemu življenju. Vrnila je mandat podpredsednice Smučarske zveze Slovenije in se umaknila iz javnosti. Tudi delo v svojem podjetju Nordic sport, ki zastopa tri blagovne znamke za nordijske športe, je omejila. »Večino sem prepustila sodelavcem in izkazalo se je, da delamo še naprej zelo uspešno, oni pa so postali bolj samostojni,« se nasmehne.

»Osvojite raje dve zlati kolajni!«

Ob prihajajočih olimpijskih igrah seveda ne gre brez spomina na njen še vedno neverjetni uspeh. Ne le za nas, Slovence, temveč kar za celotno športno srenjo bo za vedno ostala simbol neomajnosti, neverjetne moči duha in telesa. Živi dokaz, da ljudje zmoremo veliko več, kot si lahko predstavljamo. Petrin boj za zlati olimpijski bron, kot so ga poimenovali, bo ostal zapisan za vse večne čase. S petimi zlomljenimi rebri osvojiti kolajno, je herojsko. Kakšen pa je njen spomin na uspeh kariere? »Bolj ko je oddaljen spomin, bolj je čustveno. Takrat si to zgodbo živel, zdaj se je spominjaš. Tudi danes, ko sem v povsem drugih vodah, cenim prijateljstva, ki smo jih stkali, vezi, ki nas še vedno povezujejo. Ob spominu se prebudijo športna, pozitivna čustva in fantastične zgodbe, ki smo jih spisali,« pove Petra. »Ta športna čustva so nekaj posebnega, močnega. Ko sem na primer letos spremljala tekme naših košarkarjev, me je tako preželo in prevzelo, da sem ob njihovih uspehih jokala. Z leti sem postala bolj čustvena,« prizna.

Kakšna pa je njena poslanica našim letošnjim olimpijcem? »Sama sem si v Vancouvru želela narediti nekaj izjemnega, v mislih sem imela sicer dve zlati kolajni, na koncu pa se je izteklo, kot se je,« pove. »Zato letošnjim olimpijcem sporočam – osvojite raje dve zlati kolajni,« pove v smehu. »Imejte tokrat vi tisto športno srečo, ki jo imajo nekateri posamezniki na olimpijskih igrah in potem naredijo veliko presenečenje, nepričakovane vrhunske rezultate. Nobena tekma ni končana do zadnjega žvižga oziroma dosežene ciljne črte, zato se borite do zadnjega diha,« je povedala ona, ki resnično najbolje ve, kaj to pomeni.

